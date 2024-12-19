Ростовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ

В ночь на 19 декабря и. о. губернатора российской Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион якобы атаковали 7 беспилотников. Соцсети сообщили о пожаре на НПЗ.

Источник: Слюсарь в telegram, российские telegram-каналы

Детали: По словам Слюсаря, российская ПВО якобы уничтожила 7 дронов: 6 – в Таганроге и один – в Батайске.

Реклама:

Российские паблики предположили, что в Новошахтинске Ростовской области мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод.

Обновлено: Позже Слюсарь подтвердил информацию о пожаре на НПЗ в Новошахтинске.

Прямая речь Слюсаря: "В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов".