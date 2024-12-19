Ростовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ
Четверг, 19 декабря 2024, 00:44
В ночь на 19 декабря и. о. губернатора российской Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион якобы атаковали 7 беспилотников. Соцсети сообщили о пожаре на НПЗ.
Источник: Слюсарь в telegram, российские telegram-каналы
Детали: По словам Слюсаря, российская ПВО якобы уничтожила 7 дронов: 6 – в Таганроге и один – в Батайске.
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Российские паблики предположили, что в Новошахтинске Ростовской области мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод.
Обновлено: Позже Слюсарь подтвердил информацию о пожаре на НПЗ в Новошахтинске.
Прямая речь Слюсаря: "В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов".