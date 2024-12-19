Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ростовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 декабря 2024, 00:44
Ростовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ
скриншот

В ночь на 19 декабря и. о. губернатора российской Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион якобы атаковали 7 беспилотников. Соцсети сообщили о пожаре на НПЗ.

Источник: Слюсарь в telegram, российские telegram-каналы

Детали: По словам Слюсаря, российская ПВО якобы уничтожила 7 дронов: 6 – в Таганроге и один – в Батайске.

Реклама:

Российские паблики предположили, что в Новошахтинске Ростовской области мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод.

Обновлено: Позже Слюсарь подтвердил информацию о пожаре на НПЗ в Новошахтинске.

Прямая речь Слюсаря: "В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов".

Росcиявзрывбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
Спецпредставитель Трампа Келлог убежден, что Украина и Россия готовы к переговорам
Зеленский о встрече с Рютте: Обсудили укрепление ПВО для Украины и гарантии безопасности
Россияне нанесли ракетный удар по Ромнам в Сумской области
DeepState: Россияне оккупировали Трудовое на Донетчине
Последние новости
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
18:19
Зеленский анонсировал важные кадровые решения
Все новости...
Реклама:
Реклама: