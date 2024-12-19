Росіяни завдали ракетного удару по Ромнах на Сумщині

Вибух. Ілюстративне фото з соцмереж

Ввечері 18 грудня, після 21 години, місто Ромни на Сумщині зазнало ракетного удару з боку ворога.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: В ОВА повідомили, що унаслідок атаки було пошкоджено 9 житлових будинків.

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Дослівно ОВА: "За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На території Роменської громади оперативно розгорнули штаб із ліквідації наслідків ворожої атаки. Жителям пошкоджених осель запропонували тимчасове проживання в місцевих гуртожитках".