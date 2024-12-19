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Россияне нанесли ракетный удар по Ромнам в Сумской области

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 декабря 2024, 01:32
Россияне нанесли ракетный удар по Ромнам в Сумской области
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

Вечером 18 декабря, после 21 часа, город Ромны Сумской области подвергся ракетному удару со стороны врага.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В ОВА сообщили, что в результате атаки было повреждено 9 жилых домов.

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Дословно ОВА: "По предварительной информации, пострадавших нет.

На территории Роменской громады оперативно развернули штаб по ликвидации последствий вражеской атаки. Жителям поврежденных домов предложили временное проживание в местных общежитиях".

Сумская областьракетный ударвойна
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