Россияне нанесли ракетный удар по Ромнам в Сумской области

Вечером 18 декабря, после 21 часа, город Ромны Сумской области подвергся ракетному удару со стороны врага.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В ОВА сообщили, что в результате атаки было повреждено 9 жилых домов.

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Дословно ОВА: "По предварительной информации, пострадавших нет.

На территории Роменской громады оперативно развернули штаб по ликвидации последствий вражеской атаки. Жителям поврежденных домов предложили временное проживание в местных общежитиях".