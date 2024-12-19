Росіяни вдарили по Чернігівщині: поранені поліцейський і підліток

Внаслідок ворожого обстрілу прикордоння Чернігівської області поранення дістали поліцейський і підліток.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Деталі: По прикордонню Чернігівщини росіяни вдарили ввечері 18 грудня.

Реклама:

фото: поліція

Пряма мова Чауса: "На жаль, є постраждалі. Тяжко поранено полісмена, чоловік у дуже важкому стані. Поранено також 16-річного юнака".

Деталі: Голова ОВА додав, що, крім того, через обстріл пошкоджений житловий будинок.