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Росіяни вдарили по Чернігівщині: поранені поліцейський і підліток

Ольга Глущенко Четвер, 19 грудня 2024, 06:48
Росіяни вдарили по Чернігівщині: поранені поліцейський і підліток
фото: поліція

Внаслідок ворожого обстрілу прикордоння Чернігівської області поранення дістали поліцейський і підліток.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Деталі: По прикордонню Чернігівщини росіяни вдарили ввечері 18 грудня.

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фото: поліція

Пряма мова Чауса: "На жаль, є постраждалі. Тяжко поранено полісмена, чоловік у дуже важкому стані. Поранено також 16-річного юнака".

Деталі: Голова ОВА додав, що, крім того, через обстріл пошкоджений житловий будинок.

Чернігівська областьобстрілвійна
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