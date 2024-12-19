Россияне ударили по Черниговщине: ранены полицейский и подросток
Четверг, 19 декабря 2024, 06:48
В результате вражеского обстрела приграничья Черниговской области ранения получили полицейский и подросток.
Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус
Детали: По пограничью Черниговщины россияне ударили вечером 18 декабря.
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Прямая речь Чауса: "К сожалению, есть пострадавшие. Тяжело ранен полицейский, мужчина в очень тяжелом состоянии. Ранен также 16-летний юноша".
Детали: Глава ОВА добавил, что, кроме того, из-за обстрела поврежден жилой дом.