У Росії заявили про атаку понад 80 безпілотників

Міноборони Росії заявило, що у ніч проти 19 грудня Федерацію атакували 84 безпілотники.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: У російському відомстві заявили, що їхня ППО нібито знищила "84 українських безпілотних літальних апарати".

Реклама:

Дослівно МО РФ: "36 БпЛА знищено над територією Ростовської області, 21 – над територією Брянської області, 14 – над територією Бєлгородської області, шість - над територією Воронезької області, по три – над територіями Курської і Тамбовської областей і один – над територією Краснодарського краю".