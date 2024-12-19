Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили про атаку понад 80 безпілотників

Ольга Глущенко Четвер, 19 грудня 2024, 06:34
У Росії заявили про атаку понад 80 безпілотників
БпЛА. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

Міноборони Росії заявило, що у ніч проти 19 грудня Федерацію атакували 84 безпілотники.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: У російському відомстві заявили, що їхня ППО нібито знищила "84 українських безпілотних літальних апарати".

Реклама:

Дослівно МО РФ: "36 БпЛА знищено над територією Ростовської області, 21 – над територією Брянської області, 14 – над територією Бєлгородської області, шість - над територією Воронезької області, по три – над територіями Курської і Тамбовської областей і один – над територією Краснодарського краю".

Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я

Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Кабмін погодив звільнення очільників Київщини й Полтавщини

Зеленський про Фіцо: Схоже, Путін доручив відкрити другий енергетичний фронт

фото"Я зрадив рідну партію": ССО оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового

Базу з ремонту "Шахедів" знищили Сили оборони в Орловській області

Усі новини...
Росія
ЗСУ за добу знешкодили 1 530 окупантів і 27 ББМ
ISW: Герасимов значно завищив дані про окуповані Росією у 2024 році території України
Ростовську область РФ атакували дрони, горить НПЗ
Останні новини
20:18
Бізнесмени розповіли, про що говорили на зустрічі із Зеленським
20:00
відео Безуспішне полювання: полярники "Вернадського" показали, як тюлень рятується від хижаків
19:55
Українські дрони склали 96% від усіх БпЛА для Сил оборони – Умєров
19:53
футболСудаков визнаний найкращим гравцем чемпіонату за підсумками 2024 року
19:23
Податківців зобов'яжуть носити камери
19:02
Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
18:47
Прем'єр Молдови погрожує "Газпрому" арбітражем через припинення поставок газу
18:41
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
18:33
Проросійські хакери атакували сайт МЗС Італії і низки аеропортів
18:19
Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: