В России заявили об атаке более 80 беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на 19 декабря Федерацию атаковали 84 беспилотника.

Источник: Минобороны РФ

Детали: В российском ведомстве заявили, что их ПВО якобы уничтожила "84 украинских беспилотных летательных аппарата".

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Дословно МО РФ: "36 БпЛА уничтожено над территорией Ростовской области, 21 – над территорией Брянской области, 14 – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Воронежской области, по три – над территориями Курской и Тамбовской областей и один – над территорией Краснодарского края".