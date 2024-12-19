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Зеленський про миротворців в Україні: Є позитив від деяких лідерів

Сергій Сидоренко, Ірина БалачукЧетвер, 19 грудня 2024, 07:14
Зеленський про миротворців в Україні: Є позитив від деяких лідерів
Президенти Емманюель Макрон і Володимир Зеленський. Фото ОП

На зустрічах у Брюсселі обговорювали ідею розміщення в Україні миротворчої місії, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресконференцію Зеленського після завершення переговорів

Деталі: За словами президента, наразі тривають консультації, в чому допомагає президент Франції Емманюель Макрон.

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Пряма мова Зеленського: "Ми проговорювали з Емманюелем його давнішню ідею. Ми підтримуємо ідею (миротворчої місії, яка означає – ЄП) посилення України. Емманюель мав контакти щодо цього з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів".

Водночас президент не став коментувати можливий формат місії, пояснивши, що це "сенситивне питання".

"Тут питання деталей і ми обговорюємо ці деталі", – підсумував Зеленський.

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Передісторія:

миротворціЗеленськийМакрон
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