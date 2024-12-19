Зеленський про миротворців в Україні: Є позитив від деяких лідерів
На зустрічах у Брюсселі обговорювали ідею розміщення в Україні миротворчої місії, повідомив президент Володимир Зеленський.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресконференцію Зеленського після завершення переговорів
Деталі: За словами президента, наразі тривають консультації, в чому допомагає президент Франції Емманюель Макрон.
Пряма мова Зеленського: "Ми проговорювали з Емманюелем його давнішню ідею. Ми підтримуємо ідею (миротворчої місії, яка означає – ЄП) посилення України. Емманюель мав контакти щодо цього з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів".
Водночас президент не став коментувати можливий формат місії, пояснивши, що це "сенситивне питання".
"Тут питання деталей і ми обговорюємо ці деталі", – підсумував Зеленський.
Передісторія:
- Раніше керівниця зовнішньополітичної служби ЄС коментувала ідею миротворчої місії в Україні.
- Також про неї згадували президент Фінляндії та глава МЗС Нідерландів, зазначаючи втім, що наразі ця ідея є дуже "сирою".