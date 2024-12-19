Зеленский о миротворцах в Украине: Есть позитив от некоторых лидеров

На встречах в Брюсселе обсуждали идею размещения в Украине миротворческой миссии, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского после завершения переговоров

Детали: По словам президента, сейчас продолжаются консультации, в чем помогает президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Прямая речь Зеленского: "Мы проговаривали с Эмманюэлем его давнюю идею. Мы поддерживаем идею (миротворческой миссии, которая означает – ЕП) усиление Украины. Эмманюэль имел контакты по этому поводу с некоторыми лидерами. Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров".

В то же время президент не стал комментировать возможный формат миссии, объяснив, что это "сенситивный вопрос".

"Здесь вопрос деталей и мы обсуждаем эти детали", – подытожил Зеленский.

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