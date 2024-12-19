Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о миротворцах в Украине: Есть позитив от некоторых лидеров

Сергей Сидоренко, Ирина БалачукЧетверг, 19 декабря 2024, 07:14
Зеленский о миротворцах в Украине: Есть позитив от некоторых лидеров
Президенты Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото ОП

На встречах в Брюсселе обсуждали идею размещения в Украине миротворческой миссии, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского после завершения переговоров

Детали: По словам президента, сейчас продолжаются консультации, в чем помогает президент Франции Эмманюэль Макрон.

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "Мы проговаривали с Эмманюэлем его давнюю идею. Мы поддерживаем идею (миротворческой миссии, которая означает – ЕП) усиление Украины. Эмманюэль имел контакты по этому поводу с некоторыми лидерами. Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров".

В то же время президент не стал комментировать возможный формат миссии, объяснив, что это "сенситивный вопрос".

"Здесь вопрос деталей и мы обсуждаем эти детали", – подытожил Зеленский.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

миротворцыЗеленскийМакрон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Азербайджан впервые заявил, что катастрофа самолета AZAL произошла из-за поражения оружием

Госдолг Украины достиг почти 160 миллиардов долларов

фотоЧиновник КГГА оформил фейковую инвалидность – правоохранители

Силы обороны помешали врагу высадиться на остров Козацкий

Минобороны разрешило использовать отечественный беспилотный вездеход "Равлик"

В Нацгвардии раскрыли количество огневых групп, которые защищают критическую инфраструктуру

Все новости...
миротворцы
В Швеции не исключили участия в миротворческой миссии в Украине
Песков заявил, что говорить о миротворцах в Украине рано
Каллас объяснила, почему сейчас невозможна миротворческая миссия в Украине
Последние новости
20:27
Газ в Европе подскочил в цене, поскольку Путин сомневается в заключении нового транзитного соглашения
20:20
В США ученые заметили связь между COVID-19 у беременных и риском аутизма у детей: откуда это предположение
20:12
Субсидии на аренду жилья для переселенцев: правительство запускает новую программу
20:05
NYT: В Украине могут заканчиваться запасы ракет ATACMS от США
19:59
колонкаФормула-1, которую построил Ньюи
19:40
Зеленский сравнил крушение азербайджанского самолета с трагедией МН17 и указал на ответственность РФ
19:24
видеоБорис Джонсон снялся в украинской новогодней комедии
19:07
хоккей"Киев Кэпиталз" разгромили "Льдинку" в столичном дерби
19:00
В МОН рассказали, сколько подземных школ и профтехов уже строят в Украине
18:53
США ввели санкции против теневого олигарха Грузии Иванишвили
Все новости...
Реклама:
Реклама: