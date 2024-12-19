Зеленский о миротворцах в Украине: Есть позитив от некоторых лидеров
На встречах в Брюсселе обсуждали идею размещения в Украине миротворческой миссии, сообщил президент Владимир Зеленский.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского после завершения переговоров
Детали: По словам президента, сейчас продолжаются консультации, в чем помогает президент Франции Эмманюэль Макрон.
Прямая речь Зеленского: "Мы проговаривали с Эмманюэлем его давнюю идею. Мы поддерживаем идею (миротворческой миссии, которая означает – ЕП) усиление Украины. Эмманюэль имел контакты по этому поводу с некоторыми лидерами. Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров".
В то же время президент не стал комментировать возможный формат миссии, объяснив, что это "сенситивный вопрос".
"Здесь вопрос деталей и мы обсуждаем эти детали", – подытожил Зеленский.
Предыстория:
- Ранее руководитель внешнеполитической службы ЕС комментировала идею миротворческой миссии в Украине.
- Также о ней упоминали президент Финляндии и глава МИД Нидерландов, отмечая впрочем, что пока эта идея является очень "сырой".