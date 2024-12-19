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ЗСУ за добу знешкодили 1 530 окупантів і 27 ББМ

Ірина БалачукЧетвер, 19 грудня 2024, 07:42
ЗСУ за добу знешкодили 1 530 окупантів і 27 ББМ
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Генштаб оновив дані про російські втрати – лише за минулу добу армія РФ стала меншою на 1 530 солдатів, 27 ББМ та 14 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Також Сили оборони знищили 5 танків, 1 засіб ППО, 51 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знешкодили вже близько 768 220 окупантів, 9 576 танків,  19 799 бойових броньованих машин, 21 178 артилерійських систем, 1 026 засобів ППО, 20 521 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 31 678 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 656 одиниць спеціальної техніки.

Росіявтрати у війні
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