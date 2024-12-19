ВСУ за сутки обезвредили 1 530 оккупантов и 27 ББМ

Генштаб обновил данные о российских потерях – только за минувшие сутки армия РФ стала меньше на 1 530 солдат, 27 ББМ и 14 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Также Силы обороны уничтожили 5 танков, 1 средство ПВО, 51 БПЛА оперативно-тактического уровня, 68 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 4 единицы спецтехники.

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Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ обезвредили уже около 768 220 оккупантов, 9 576 танков, 19 799 боевых бронированных машин, 21 178 артиллерийских систем, 1 026 средств ПВО, 20 521 БПЛА оперативно-тактического уровня, 31 678 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 656 единиц специальной техники.