Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки обезвредили 1 530 оккупантов и 27 ББМ

Ирина БалачукЧетверг, 19 декабря 2024, 07:42
ВСУ за сутки обезвредили 1 530 оккупантов и 27 ББМ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Генштаб обновил данные о российских потерях – только за минувшие сутки армия РФ стала меньше на 1 530 солдат, 27 ББМ и 14 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Также Силы обороны уничтожили 5 танков, 1 средство ПВО, 51 БПЛА оперативно-тактического уровня, 68 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 4 единицы спецтехники.

Реклама:

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ обезвредили уже около 768 220 оккупантов, 9 576 танков, 19 799 боевых бронированных машин, 21 178 артиллерийских систем, 1 026 средств ПВО, 20 521 БПЛА оперативно-тактического уровня, 31 678 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 656 единиц специальной техники.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
Росcия
В Госдепе объяснили цель дополнительных санкций в отношении Nord Stream 2
На Курском плацдарме войска РФ за сутки пытались пробить оборону ВСУ почти 70 раз
В России заявили об атаке более 80 беспилотников
Последние новости
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
18:19
Зеленский анонсировал важные кадровые решения
Все новости...
Реклама:
Реклама: