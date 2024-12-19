Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія
Київ не погодиться на скорочення чисельності своїх збройних сил навіть якщо Україна отримає запрошення до НАТО, а без цього будь-яке зменшення армії взагалі неприпустиме.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова президента на зустрічі з журналістами у Брюсселі в ніч на 19 грудня
Деталі: Говорячи про можливі мирні гарантії безпеки у рамках мирних домовленостей Зеленський нагадав, що найкращою гарантією для України було би членство України в НАТО, тому Україна і далі працює на отриманням запрошення до вступу.
Водночас він розглядає усі можливі типи гарантій, у тому числі "санкційні та фінансові".
"Але всього цього недостатньо, щоби говорити, що Путін не прийде (з війною – ред.) знову", – заявив президент.
Він підкреслив, що саме тому Україна не має права погоджуватися на скорочення збройних сил.
"Найкраще (з варіантів гарантій, – ред.) – це сильна армія, велика армія. Найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права, у будь-якому разі, навіть на шляху до НАТО. Доки ми не в НАТО, ми ризикуємо", – заявив Зеленський.
Він також наголосив, що частиною гарантій має бути "сильна економіка", зокрема, і фінансування бюджетного дефіциту України під час війни. Президент підкреслив, що у цьому питанні Київ має успіх: "Ми знаємо , як закривати дефіцит у 2025 році".
Передісторія:
- Володимир Зеленський підтвердив візит Кіта Келлога з команди Трампа для переговорів про мир.
- Також Зеленський у Брюсселі прокоментував переговори про миротворців в Україні, зазначивши, що вже є позитивна реакція партнерів на цю ідею.
- Наприкінці листопада прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимира Путіна не влаштує заморожування війни, хоча начебто він готовий до переговорів.
- Він також наголосив, що Росія має той самий список вимог, що мала у 2022 році: не допустити вступу України до НАТО або присутності військ НАТО на українській землі; обмежити чисельність ЗСУ і не обмежувати використання російської мови.