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Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія

Сергій Сидоренко, Ірина БалачукЧетвер, 19 грудня 2024, 08:22
Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія
Володимир Зеленський. Фото ОП

Київ не погодиться на скорочення чисельності своїх збройних сил навіть якщо Україна отримає запрошення до НАТО, а без цього будь-яке зменшення армії взагалі неприпустиме.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова президента на зустрічі з журналістами у Брюсселі в ніч на 19 грудня

Деталі: Говорячи про можливі мирні гарантії безпеки у рамках мирних домовленостей Зеленський нагадав, що найкращою гарантією для України було би членство України в НАТО, тому Україна і далі працює на отриманням запрошення до вступу.

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Водночас він розглядає усі можливі типи гарантій, у тому числі "санкційні та фінансові".

"Але всього цього недостатньо, щоби говорити, що Путін не прийде (з війною – ред.) знову", – заявив президент.

Він підкреслив, що саме тому Україна не має права погоджуватися на скорочення збройних сил.

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"Найкраще (з варіантів гарантій, – ред.) – це сильна армія, велика армія. Найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права, у будь-якому разі, навіть на шляху до НАТО. Доки ми не в НАТО, ми ризикуємо", – заявив Зеленський.

Він також наголосив, що частиною гарантій має бути "сильна економіка", зокрема, і фінансування бюджетного дефіциту України під час війни. Президент підкреслив, що у цьому питанні Київ має успіх: "Ми знаємо , як закривати дефіцит у 2025 році".

Передісторія:

  • Володимир Зеленський підтвердив візит Кіта Келлога з команди Трампа для переговорів про мир.
  • Також Зеленський у Брюсселі прокоментував переговори про миротворців в Україні, зазначивши, що вже є позитивна реакція партнерів на цю ідею.
  • Наприкінці листопада прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимира Путіна не влаштує заморожування війни, хоча начебто він готовий до переговорів.  
  • Він також наголосив, що Росія має той самий список вимог, що мала у 2022 році: не допустити вступу України до НАТО або присутності військ НАТО на українській землі; обмежити чисельність ЗСУ і не обмежувати використання російської мови.

ЗеленськийЗбройні силиПутінпереговори
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