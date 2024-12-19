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Зеленский – на хотелку Путина уменьшить численность ВСУ: Лучше всего сильная, большая армия

Сергей Сидоренко, Ирина БалачукЧетверг, 19 декабря 2024, 08:22
Зеленский – на хотелку Путина уменьшить численность ВСУ: Лучше всего сильная, большая армия
Владимир Зеленский. Фото ОП

Киев не согласится на сокращение численности своих вооруженных сил даже если Украина получит приглашение в НАТО, а без этого какое-либо уменьшение армии вообще недопустимо.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова президента на встрече с журналистами в Брюсселе в ночь на 19 декабря

Детали: Говоря о возможных мирных гарантиях безопасности в рамках мирных договоренностей Зеленский напомнил, что лучшей гарантией для Украины было бы членство Украины в НАТО, поэтому Украина и дальше работает над получением приглашения к вступлению.

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В то же время он рассматривает все возможные типы гарантий, в том числе "санкционные и финансовые".

"Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет (с войной – ред.) снова", – заявил президент.

Он подчеркнул, что именно поэтому Украина не имеет права соглашаться на сокращение вооруженных сил.

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"Лучшее (из вариантов гарантий, – ред.) – это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что частью гарантий должна быть "сильная экономика", в частности, и финансирование бюджетного дефицита Украины во время войны. Президент подчеркнул, что в этом вопросе Киев имеет успех: "Мы знаем, как закрывать дефицит в 2025 году".

Предыстория: 

ЗеленскийВооруженные силыПутинпереговоры
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