Зеленский – на хотелку Путина уменьшить численность ВСУ: Лучше всего сильная, большая армия
Киев не согласится на сокращение численности своих вооруженных сил даже если Украина получит приглашение в НАТО, а без этого какое-либо уменьшение армии вообще недопустимо.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова президента на встрече с журналистами в Брюсселе в ночь на 19 декабря
Детали: Говоря о возможных мирных гарантиях безопасности в рамках мирных договоренностей Зеленский напомнил, что лучшей гарантией для Украины было бы членство Украины в НАТО, поэтому Украина и дальше работает над получением приглашения к вступлению.
В то же время он рассматривает все возможные типы гарантий, в том числе "санкционные и финансовые".
"Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет (с войной – ред.) снова", – заявил президент.
Он подчеркнул, что именно поэтому Украина не имеет права соглашаться на сокращение вооруженных сил.
"Лучшее (из вариантов гарантий, – ред.) – это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем", – заявил Зеленский.
Он также отметил, что частью гарантий должна быть "сильная экономика", в частности, и финансирование бюджетного дефицита Украины во время войны. Президент подчеркнул, что в этом вопросе Киев имеет успех: "Мы знаем, как закрывать дефицит в 2025 году".
Предыстория:
- Владимир Зеленский подтвердил визит Кита Келлога из команды Трампа для переговоров о мире.
- Также Зеленский в Брюсселе прокомментировал переговоры о миротворцах в Украине, отметив, что уже есть положительная реакция партнеров на эту идею.
- В конце ноября пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина не устроит замораживание войны, хотя якобы он готов к переговорам.
- Он также отметил, что Россия имеет тот же список требований, что имела в 2022 году: не допустить вступления Украины в НАТО или присутствия войск НАТО на украинской земле; ограничить численность ВСУ и не ограничивать использование русского языка.