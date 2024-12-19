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На Курському плацдармі війська РФ за добу намагались пробити оборону ЗСУ майже 70 разів

Станіслав ПогоріловЧетвер, 19 грудня 2024, 08:28
На Курському плацдармі війська РФ за добу намагались пробити оборону ЗСУ майже 70 разів
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на всіх ділянках фронту відбулося 250 бойових зіткнень. 98 разів російські війська атакували Покровський, Курахівський та Времівський напрямки. НА курському плацдармі захисники відбили 68 штурмів ворога.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 26. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази неподалік Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів.

П’ять спроб атакувати позиції наших військ відбили українські захисники на Сіверському напрямку поблизу Верхньокам’янського.

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На Краматорському напрямку противник п’ять разів намагався просуватись в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 48 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Нововасилівка, Чумацьке та Новооленівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Дачного, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог також здійснив 25 штурмових дій неподалік Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого.

Один раз окупант намагався прорватися до Новоандріївки на Оріхівському напрямку, отримав відсіч.  

На Придніпровському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. Противник успіху не мав.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 21 авіаудару, скинувши при цьому 31 КАБ. Українські захисники відбили 68 штурмових дій загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас воїни ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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