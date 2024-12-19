На Курском плацдарме войска РФ за сутки пытались пробить оборону ВСУ почти 70 раз

За минувшие сутки на всех участках фронта произошло 250 боевых столкновений. 98 раз российские войска атаковали Покровский, Кураховский и Времовский направления. На курском плацдарме защитники отбили 68 штурмов врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Волчанска.

Реклама:

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 26. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза неподалеку Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполовки и Тернов.

Пять попыток атаковать позиции наших войск отбили украинские защитники на Северском направлении вблизи Верхнекаменского.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении противник пять раз пытался продвигаться в районе Часового Яра, Григорьевки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 48 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Нововасильевка, Чумацкое и Новооленевка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак у Сонцовки, Старых Тернов, Курахово и Дачного, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг также совершил 25 штурмовых действий неподалеку Константинопольского, Разлива, Большой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого.

Один раз оккупант пытался прорваться к Новоандреевке на Ореховском направлении, получил отпор.

На Приднепровском направлении произошло пять боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 21 авиаудар, сбросив при этом 31 КАБ. Украинские защитники отбили 68 штурмовых действий захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время воины ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.