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Росіяни з дрона атакували Нововоронцовку на Херсонщині: поранено 5 місцевих

Анастасія ПроцЧетвер, 19 грудня 2024, 11:35
Росіяни з дрона атакували Нововоронцовку на Херсонщині: поранено 5 місцевих
фото: Херсонська ОВА

Зранку 19 грудня російські військові атакували дроном Нововоронцовку в Херсонської області, внаслідок чого постраждали 5 людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Повідомляється, що 58-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та уламкове поранення гомілки. Її стан оцінюється як середньої тяжкості, вона перебуває під наглядом медиків.

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44-річна місцева жителька зазнала тяжких поранень, зокрема вибухової та відкритої черепно-мозкової травм, забою головного мозку, множинних уламкових поранень голови. Її стан критичний, діагностовано церебральну кому.

65-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ока.

У ще однієї 58-річної потерпілої – вибухова травма, контузія та уламкові поранення обох гомілок. Наразі вона перебуває під наглядом медиків. Також уламкові поранення грудної клітини зазнала 71-річна жінка.

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Усіх постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, внаслідок удару пошкоджено будівлю місцевого магазину та три транспортні засоби. Попередньо, постраждали двоє людей, які перебували на вулиці.

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Херсонська областьбезпілотники
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