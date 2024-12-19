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Россияне с дрона атаковали Нововоронцовку на Херсонщине: ранены 5 местных

Анастасия ПроцЧетверг, 19 декабря 2024, 11:35
Россияне с дрона атаковали Нововоронцовку на Херсонщине: ранены 5 местных
фото: Херсонская ОВА

Утром 19 декабря российские военные атаковали дроном Нововоронцовку в Херсонской области, в результате чего пострадали 5 человек.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Сообщается, что 58-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение голени. Ее состояние оценивается как средней тяжести, она находится под наблюдением медиков.

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44-летняя местная жительница получила тяжелые ранения, в частности взрывной и открытой черепно-мозговой травм, ушиба головного мозга, множественных осколочных ранений головы. Ее состояние критическое, диагностирована церебральная кома.

65-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение глаза.

У еще одной 58-летней потерпевшей - взрывная травма, контузия и осколочные ранения обеих голеней. Сейчас она находится под наблюдением медиков. Также осколочные ранения грудной клетки получила 71-летняя женщина.

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Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в результате удара повреждено здание местного магазина и три транспортных средства. Предварительно, пострадали два человека, которые находились на улице.

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Херсонская областьбеспилотники
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