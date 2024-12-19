Справа про мільйонний хабар полковнику СБУ: фігурант намагався із СІЗО замовити вбивство свідка

Служба безпеки України запобігла замовному вбивству ключового свідка у справі про 1 млн доларів хабаря офіцеру головного слідчого управління СБУ навесні 2024 року.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно ОГП: "За даними слідства, будучи викритим на спробі надання коштів правоохоронцю, підозрюваний вирішив замовити вбивство викривача у цьому кримінальному провадженні. Оскільки його свідчення викривали злочинну діяльність та підтверджували причетність до неї підозрюваного та його спільників".

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Деталі: Повідомляється, що перебуваючи під вартою у Київському ЗІЗО, підозрюваний підшукував співучасників. Він повідомив про свій намір іншому ув’язненому, якому доручив знайти виконавців вбивства за гроші та надав йому анкетні дані й актуальні маршрути пересування викривача.

Також підозрюваний збирав гроші у сумі $50 тис, для чого залучив свого співучасника, який також перебував у Київському СІЗО за спробу дачі неправомірної вигоди співробітнику СБУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани фігуранта, задокументували його незаконну діяльність і заблокували її на етапі підготовки до замовного вбивства.

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Підозрюваному у спробі надання неправомірної вигоди - мільйон доларів США співробітнику СБУ повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні організації готування до вбивства, вчиненого на замовлення, за попередньою змовою групою осіб.

Що було раніше: