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Дело о миллионной взятке полковнику СБУ: фигурант пытался из СИЗО заказать убийство свидетеля

Станислав ПогориловЧетверг, 19 декабря 2024, 12:05
Дело о миллионной взятке полковнику СБУ: фигурант пытался из СИЗО заказать убийство свидетеля
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство ключевого свидетеля по делу о 1 млн долларов взятки офицеру главного следственного управления СБУ весной 2024 года.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно ОГП: "По данным следствия, будучи уличенным в попытке предоставления средств правоохранителю, подозреваемый решил заказать убийство обличителя в этом уголовном производстве. Поскольку его показания разоблачали преступную деятельность и подтверждали причастность к ней подозреваемого и его сообщников".

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Детали: Сообщается, что находясь под стражей в Киевском СИЗО, подозреваемый подыскивал соучастников. Он сообщил о своем намерении другому заключенному, которому поручил найти исполнителей убийства за деньги и предоставил ему анкетные данные и актуальные маршруты передвижения обличителя.

Также подозреваемый собирал деньги в сумме $50 тыс, для чего привлек своего соучастника, который также находился в Киевском СИЗО за попытку дачи неправомерной выгоды сотруднику СБУ.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы фигуранта, задокументировали его незаконную деятельность и заблокировали ее на этапе подготовки к заказному убийству.

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Подозреваемому в попытке предоставления неправомерной выгоды - миллион долларов США сотруднику СБУ сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении в совершении организации приготовления к убийству, совершенного на заказ, по предварительному сговору группой лиц.

Что предшествовало:

  • В мае в Киеве задержали дельцов, которые предлагали 1 миллион долларов взятки одному из офицеров Главного следственного управления Службы безопасности. За эту сумму фигуранты хотели чтобы чиновник помог им осуществить рейдерский захват добывающей компании, которая владеет одним из крупнейших карьеров в Винницкой области.
  • Всех четырех рейдеров задержали "на горячем" при попытке передачи первой части взятки в одном из ресторанов столицы.

СБУОфис генпрокуроравзятка
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