Дело о миллионной взятке полковнику СБУ: фигурант пытался из СИЗО заказать убийство свидетеля

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство ключевого свидетеля по делу о 1 млн долларов взятки офицеру главного следственного управления СБУ весной 2024 года.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно ОГП: "По данным следствия, будучи уличенным в попытке предоставления средств правоохранителю, подозреваемый решил заказать убийство обличителя в этом уголовном производстве. Поскольку его показания разоблачали преступную деятельность и подтверждали причастность к ней подозреваемого и его сообщников".

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Детали: Сообщается, что находясь под стражей в Киевском СИЗО, подозреваемый подыскивал соучастников. Он сообщил о своем намерении другому заключенному, которому поручил найти исполнителей убийства за деньги и предоставил ему анкетные данные и актуальные маршруты передвижения обличителя.

Также подозреваемый собирал деньги в сумме $50 тыс, для чего привлек своего соучастника, который также находился в Киевском СИЗО за попытку дачи неправомерной выгоды сотруднику СБУ.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы фигуранта, задокументировали его незаконную деятельность и заблокировали ее на этапе подготовки к заказному убийству.

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Подозреваемому в попытке предоставления неправомерной выгоды - миллион долларов США сотруднику СБУ сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении в совершении организации приготовления к убийству, совершенного на заказ, по предварительному сговору группой лиц.

Что предшествовало: