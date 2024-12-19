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ГУР: За підрахунками РФ, втрати мобілізованих росіян з вересня 2022 року перевищили 98 тисяч

Анастасія ПроцЧетвер, 19 грудня 2024, 12:45
ГУР: За підрахунками РФ, втрати мобілізованих росіян з вересня 2022 року перевищили 98 тисяч
Ілюстративне фото: Getty Images

Українська розвідка повідомила, що за підрахунками росіян втрати мобілізованих солдатів армії РФ під час війни проти України з вересня 2022 року по жовтень 2024 року сягають 98 тисяч. Ця статистика не враховує втрати серед контрактників, строковиків, найманців та інших підрозділів агресора.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Окупаційна армія держави-агресора Росії у період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року нарахувала втрат мобілізованих солдатів під час розпочатої нею війни проти України у кількості 98 641 одиниць особового складу". 

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Ілюстрація: ГУР

Деталі: Найбільших втрат серед мобілізованих зазнали: 

  • угруповання військ "Центр" ЗС РФ – 21710 окупантів;  
  • угруповання військ "Запад" ЗС РФ – 20155 окупантів; 
  • угруповання військ "Восток" ЗС РФ – 16770 окупантів; 
  • угруповання військ "Юґ" ЗС РФ – 16465 окупантів; 
  • угруповання військ "Днєпр" ЗС РФ – 10449 окупантів; 
  • угруповання військ ЗС РФ у Запорізькій області – 10120 окупантів; 
  • угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ – 2972 окупанти. 

Зазначається, що вказана статистика не враховує втрати російських загарбників з-поміж контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних формувань агресора. 

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