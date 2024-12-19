ГУР: За підрахунками РФ, втрати мобілізованих росіян з вересня 2022 року перевищили 98 тисяч
Українська розвідка повідомила, що за підрахунками росіян втрати мобілізованих солдатів армії РФ під час війни проти України з вересня 2022 року по жовтень 2024 року сягають 98 тисяч. Ця статистика не враховує втрати серед контрактників, строковиків, найманців та інших підрозділів агресора.
Джерело: ГУР
Дослівно: "Окупаційна армія держави-агресора Росії у період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року нарахувала втрат мобілізованих солдатів під час розпочатої нею війни проти України у кількості 98 641 одиниць особового складу".
Деталі: Найбільших втрат серед мобілізованих зазнали:
- угруповання військ "Центр" ЗС РФ – 21710 окупантів;
- угруповання військ "Запад" ЗС РФ – 20155 окупантів;
- угруповання військ "Восток" ЗС РФ – 16770 окупантів;
- угруповання військ "Юґ" ЗС РФ – 16465 окупантів;
- угруповання військ "Днєпр" ЗС РФ – 10449 окупантів;
- угруповання військ ЗС РФ у Запорізькій області – 10120 окупантів;
- угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ – 2972 окупанти.
Зазначається, що вказана статистика не враховує втрати російських загарбників з-поміж контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних формувань агресора.