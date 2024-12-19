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ГУР: По подсчетам РФ, потери мобилизованных россиян с сентября 2022 года превысили 98 тысяч

Анастасия ПроцЧетверг, 19 декабря 2024, 12:45
ГУР: По подсчетам РФ, потери мобилизованных россиян с сентября 2022 года превысили 98 тысяч
Иллюстративное фото: Getty Images 

Украинская разведка сообщила, что по подсчетам россиян потери мобилизованных солдат армии РФ во время войны против Украины с сентября 2022 года по октябрь 2024 года достигают 98 тысяч. Эта статистика не учитывает потери среди контрактников, срочников, наемников и других подразделений агрессора.

Источник: ГУР

Дословно: "Оккупационная армия государства-агрессора России в период с 21 сентября 2022 года по 31 октября 2024 года насчитала потерь мобилизованных солдат во время начатой ею войны против Украины в количестве 98 641 единиц личного состава".

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ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ГУР

Детали: Наибольшие потери среди мобилизованных понесли:

  • группировка войск "Центр" ВС РФ – 21710 оккупантов;
  • группировка войск "Запад" ВС РФ – 20155 оккупантов;
  • группировка войск "Восток" ВС РФ – 16770 оккупантов;
  • группировка войск "Юг" ВС РФ – 16465 оккупантов;
  • группировка войск "Днепр" ВС РФ – 10449 оккупантов;
  • группировка войск ВС РФ в Запорожской области – 10120 оккупантов;
  • группировка войск "Север" ВС РФ – 2972 оккупанта.

Отмечается, что указанная статистика не учитывает потери российских захватчиков среди контрактников, срочников, наемников и других регулярных формирований агрессора.

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