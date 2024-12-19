Армія РФ атакувала Херсон та передмістя: постраждали троє людей 

У результаі російської дронової атаки на Херсон та Антонівку 19 грудня поранення зазнали троє людей.

Джерело: Херсонської ОВА

Дослівно: "Близько 12:40 внаслідок удару ворожого дрону в обласному центрі 52-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення щелепи та руки.

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Деталі: Також повідомляється, що близько 13:00 під російськи обстріл з БпЛа потрапили 52-річна жінка та 55-річний чоловік. У них – вибухові травми і уламкові поранення ніг. Усіх трьох потерпілих шпиталізували.

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Передісторія:

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