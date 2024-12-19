Армия РФ атаковала Херсон и пригород: пострадали три человека
Четверг, 19 декабря 2024, 15:00
В результате российской дроновой атаки на Херсон и Антоновку 19 декабря ранения получили три человека.
Источник: Херсонской ОВА
Дословно: "Около 12:40 в результате удара вражеского дрона в областном центре 52-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения челюсти и руки.
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Детали: Также сообщается, что около 13:00 под российский обстрел из БпЛа попали 52-летняя женщина и 55-летний мужчина. У них – взрывные травмы и осколочные ранения ног. Всех трех пострадавших госпитализировали.
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Предыстория:
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- Утром 19 декабря российские военные атаковали дроном Нововоронцовку в Херсонской области, в результате чего пострадали 5 человек.