Армия РФ атаковала Херсон и пригород: пострадали три человека

В результате российской дроновой атаки на Херсон и Антоновку 19 декабря ранения получили три человека.

Источник: Херсонской ОВА

Дословно: "Около 12:40 в результате удара вражеского дрона в областном центре 52-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения челюсти и руки.

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Детали: Также сообщается, что около 13:00 под российский обстрел из БпЛа попали 52-летняя женщина и 55-летний мужчина. У них – взрывные травмы и осколочные ранения ног. Всех трех пострадавших госпитализировали.

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Предыстория:

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