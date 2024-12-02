Кремль почав навчати чиновників, як подати "перемогу" у війні для росіян

Адміністрація правителя РФ почала готувати регіональних чиновників формувати "образ перемоги" для громадян Росії.

Джерело: "Коммерсант", "Радіо Свобода", The Moscow Times

Деталі: Повідомляється, що ця тема стала однією з основних на семінарі для віце-губернаторів у підмосковній майстерні управління "Сенеж".

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За словами одного зі співрозмовників "Коммерсанта", Кремль виходить із того, що кінець війни Росії проти України буде, і "до нього треба бути готовими".

Зокрема, йдеться про те, що "майбутні результати війни мають розцінюватися в суспільстві як перемога, хоча різні соціальні групи сприймають її по-різному".

"Тому, з точки зору адміністрації президента, треба орієнтуватися на "спокійну більшість", яка буде задоволена досягненням цілей у війні та збереженням за Росією окупованих територій", - зазначило джерело.

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Окремо Кремль доручив регіональній владі працювати з учасниками війни, зокрема, займатися їх працевлаштуванням та реабілітацією. В іншому разі вони можуть долучитися до протестних рухів або до криміналу.

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