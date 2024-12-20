П'ять років тюрми отримав церковник УПЦ МП з Вінниччини, який поширював наративи Кремля
Клірик Вінницької єпархії УПЦ МП, настоятель храму Калинівського благочиння Євген Кошельник, який публічно виправдовував збройну агресію РФ, отримав вирок суду – 5 років позбавлення волі без конфіскації.
Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Калинівського районного суду Вінниччини, УП
Деталі: За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв очільника Кремля Володимира Путіна та героїзував російські угруповання, що намагаються окупувати нашу державу.
При цьому клірик висловлював сподівання на захоплення Вінницької області та інших регіонів центральної частини України.
Співробітники СБУ задокументували злочини протоієрея і в серпні 2024 року повідомили йому про підозру.
Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності настоятеля храму на користь РФ.
З урахуванням співпраці зі слідством суд визнав клірика винним за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмиснику призначено покарання – 5 років позбавлення волі, без конфіскацією майна.
Суд зазначає, що обвинуваченого взяли під варту в залі суду. Його будуть утримувати під вартою у слідчому ізоляторі Державної установи "Вінницька установа виконання покарань (№1)", до набуття вироком чинності.