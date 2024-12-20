П'ять років тюрми отримав церковник УПЦ МП з Вінниччини, який поширював наративи Кремля

Клірик Вінницької єпархії УПЦ МП, настоятель храму Калинівського благочиння Євген Кошельник, який публічно виправдовував збройну агресію РФ, отримав вирок суду – 5 років позбавлення волі без конфіскації.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Калинівського районного суду Вінниччини, УП

Деталі: За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв очільника Кремля Володимира Путіна та героїзував російські угруповання, що намагаються окупувати нашу державу.

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При цьому клірик висловлював сподівання на захоплення Вінницької області та інших регіонів центральної частини України.

Співробітники СБУ задокументували злочини протоієрея і в серпні 2024 року повідомили йому про підозру.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності настоятеля храму на користь РФ.

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З урахуванням співпраці зі слідством суд визнав клірика винним за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику призначено покарання – 5 років позбавлення волі, без конфіскацією майна.

Суд зазначає, що обвинуваченого взяли під варту в залі суду. Його будуть утримувати під вартою у слідчому ізоляторі Державної установи "Вінницька установа виконання покарань (№1)", до набуття вироком чинності.