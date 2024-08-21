Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Вінниччині викрили церковника УПЦ МП, який поширював наративи Кремля

Валентина РоманенкоСереда, 21 серпня 2024, 13:28
На Вінниччині викрили церковника УПЦ МП, який поширював наративи Кремля
фото поліції

Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність клірика Вінницької єпархії УПЦ МП, настоятеля храму Калинівського благочиння, який публічно виправдовував збройну агресію РФ.

Джерело: СБУ, Нацполіція, Вінницька обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

 
фото, надане уп джерелом

Деталі: За даними джерела "Української правди", йдеться про Євгена Кошельника.

Реклама:

За матеріалами справи, чоловік у спілкуванні в месенджері Telegram демонстрував проросійські ідеологічні погляди з чітким вираженням антиукраїнської позиції. З метою поширення своїх переконань він надсилав своїм співрозмовникам відповідні текстові та відеоматеріали.

Як джерела інформації підозрюваний використовував російські ТГ-канали, які подають російську збройну агресію як внутрішній громадянський конфлікт українців.

 

Із так званих "православних" каналів чоловік поширював пропаганду Кремля про "священную войну против Запада впавшего в сатанизм", мета якої – потрапляння всієї території України "в зону исключительного влияния России".

ВІДЕО ДНЯ

Також серед дописів є історії про "ополченця з ЛНР", який нібито побував в українському "концтаборі", та про вигаданий касетний удар української армії по дитячому пляжі на Донеччині з багатьма жертвами. 

В СБУ повідомляють, що ініційована ними експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в регіоні.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, яку він використовував для поширення ворожої пропаганди.

Дослівно прокуратура: "…священнослужителю УПЦ МП з Хмільницького району Вінниччини, громадянину України, повідомлено про підозру у виправдовуванні, запереченні збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікації осіб, які її здійснювали, та запереченні окупації частини території України".

Дослівно СБУ: "Фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна".

Нагадаємо: 20 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП.

УПЦ МПВінницька областьСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
УПЦ МП
Епіфаній заявив, що готовий до діалогу з Онуфрієм, а вірян закликає відкинути "російське ярмо"
Лише суд зможе припинити діяльність релігійної організації, пов’язаної з РПЦ – Держетнополітики
В УПЦ МП прокоментували ухвалення заборони релігійних організацій, пов'язаних із РФ
Останні новини
19:38
Уряд Нідерландів просять допомогти зі стягненням з українців плати за притулки
19:29
Лісовий розповів, скільки потрібно коштів, аби підвищити зарплати вчителям
19:26
У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: