На Вінниччині викрили церковника УПЦ МП, який поширював наративи Кремля

Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність клірика Вінницької єпархії УПЦ МП, настоятеля храму Калинівського благочиння, який публічно виправдовував збройну агресію РФ.

Джерело: СБУ, Нацполіція, Вінницька обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

фото, надане уп джерелом

Деталі: За даними джерела "Української правди", йдеться про Євгена Кошельника.

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За матеріалами справи, чоловік у спілкуванні в месенджері Telegram демонстрував проросійські ідеологічні погляди з чітким вираженням антиукраїнської позиції. З метою поширення своїх переконань він надсилав своїм співрозмовникам відповідні текстові та відеоматеріали.

Як джерела інформації підозрюваний використовував російські ТГ-канали, які подають російську збройну агресію як внутрішній громадянський конфлікт українців.

Із так званих "православних" каналів чоловік поширював пропаганду Кремля про "священную войну против Запада впавшего в сатанизм", мета якої – потрапляння всієї території України "в зону исключительного влияния России".

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Також серед дописів є історії про "ополченця з ЛНР", який нібито побував в українському "концтаборі", та про вигаданий касетний удар української армії по дитячому пляжі на Донеччині з багатьма жертвами.

В СБУ повідомляють, що ініційована ними експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в регіоні.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, яку він використовував для поширення ворожої пропаганди.

Дослівно прокуратура: "…священнослужителю УПЦ МП з Хмільницького району Вінниччини, громадянину України, повідомлено про підозру у виправдовуванні, запереченні збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікації осіб, які її здійснювали, та запереченні окупації частини території України".

Дослівно СБУ: "Фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна".

Нагадаємо: 20 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП.