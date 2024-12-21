У Магдебурзі затримали підозрюваного в смертельному наїзді на відвідувачів різдвяного ярмарку

Поліція затримала водія, який здійснив смертельний наїзд на відвідувачів різдвяного ярмарку в німецькому Магдебурзі. Унаслідок трагедії загинули двоє людей, зокрема дитина, ще щонайменше 60 отримали поранення.

Джерело: німецька телевізійна служба новин Tagesschau з посиланням на голову уряду землі Саксонія-Ангальт Райнера Хазелоффа

Деталі: Підозрюваного у наїзді заарештовано. За словами Хазелоффа, це 50-річний виходець із Саудівської Аравії. Чоловік приїхав до Німеччини у 2006 році та має дозвіл на постійне проживання в країні. Він працював лікарем у місті Бернбург.

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Хазелофф сказав, що є підозри, що наїзд на натовп був навмисним.

За попередніми даними, чоловік керував орендованим чорним BMW. Він проїхав "мінімум 400 метрів по різдвяному ярмарку", заявили в поліції.

"Загрози більше немає, йдеться про злочинця-одинака. Є дуже-дуже багато поранених… щонайменше 60, багато важких. Наразі двоє загиблих – дорослий і маленька дитина. Ми не можемо виключати, що кількість жертв зросте… Це катастрофа для міста Магдебург і для Німеччини", – сказав Хазелофф.

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