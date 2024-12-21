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У Магдебурзі затримали підозрюваного в смертельному наїзді на відвідувачів різдвяного ярмарку

Іван Д'яконовСубота, 21 грудня 2024, 02:08
У Магдебурзі затримали підозрюваного в смертельному наїзді на відвідувачів різдвяного ярмарку
Фото: DW

Поліція затримала водія, який здійснив смертельний наїзд на відвідувачів різдвяного ярмарку в німецькому Магдебурзі. Унаслідок трагедії загинули двоє людей, зокрема дитина, ще щонайменше 60 отримали поранення.

Джерело: німецька телевізійна служба новин Tagesschau з посиланням на голову уряду землі Саксонія-Ангальт Райнера Хазелоффа

Деталі: Підозрюваного у наїзді заарештовано. За словами Хазелоффа, це 50-річний виходець із Саудівської Аравії. Чоловік приїхав до Німеччини у 2006 році та має дозвіл на постійне проживання в країні. Він працював лікарем у місті Бернбург. 

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Хазелофф сказав, що є підозри, що наїзд на натовп був навмисним.

За попередніми даними, чоловік керував орендованим чорним BMW. Він проїхав "мінімум 400 метрів по різдвяному ярмарку", заявили в поліції.

"Загрози більше немає, йдеться про злочинця-одинака. Є дуже-дуже багато поранених… щонайменше 60, багато важких. Наразі двоє загиблих – дорослий і маленька дитина. Ми не можемо виключати, що кількість жертв зросте… Це катастрофа для міста Магдебург і для Німеччини", – сказав Хазелофф.

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Передісторія:

  • Ввечері 20 грудня авто в'їхало в натовп людей, які перебували на різдвяній ярмарці на площі Alter Markt ("Старий ринок") у центрі німецького міста Магдебург.
  • У Німеччині в останні роки відбувались теракти, під час яких зловмисники вʼїжджали на автомобілі чи фургоні в натовп людей – часто це траплялось на різдвяних ярмарках, де збираються багато відвідувачів.
  • Майже рівно вісім років тому, 19 грудня 2016 року, ісламістський терорист в'їхав на викраденій вантажівці у різдвяний ярмарок на площі Брайтшайдплац у Берліні. Тоді загинули 12 людей, а понад 70 отримали поранення.

Німеччинажертвинадзвичайна подія
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