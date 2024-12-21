В Магдебурге задержали подозреваемого в смертельном наезде на посетителей рождественской ярмарки

Полиция задержала водителя, который совершил смертельный наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. В результате трагедии погибли два человека, в том числе ребенок, еще по меньшей мере 60 получили ранения.

Источник: немецкая телевизионная служба новостей Tagesschau со ссылкой на главу правительства земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа

Детали: Подозреваемый в наезде арестован. По словам Хазелоффа, это 50-летний выходец из Саудовской Аравии. Мужчина приехал в Германию в 2006 году и имеет разрешение на постоянное проживание в стране. Он работал врачом в городе Бернбург.

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Хазелофф сказал, что есть подозрения, что наезд на толпу был преднамеренным.

По предварительным данным, мужчина управлял арендованным черным BMW. Он проехал "минимум 400 метров по рождественской ярмарке", заявили в полиции.

"Угрозы больше нет, речь идет о преступнике-одиночке. Есть очень-очень много раненых... по меньшей мере 60, много тяжелых. Сейчас двое погибших - взрослый и маленький ребенок. Мы не можем исключать, что количество жертв возрастет... Это катастрофа для города Магдебург и для Германии", – сказал Хазелофф.

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