В Магдебурге задержали подозреваемого в смертельном наезде на посетителей рождественской ярмарки
Полиция задержала водителя, который совершил смертельный наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. В результате трагедии погибли два человека, в том числе ребенок, еще по меньшей мере 60 получили ранения.
Источник: немецкая телевизионная служба новостей Tagesschau со ссылкой на главу правительства земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа
Детали: Подозреваемый в наезде арестован. По словам Хазелоффа, это 50-летний выходец из Саудовской Аравии. Мужчина приехал в Германию в 2006 году и имеет разрешение на постоянное проживание в стране. Он работал врачом в городе Бернбург.
Хазелофф сказал, что есть подозрения, что наезд на толпу был преднамеренным.
По предварительным данным, мужчина управлял арендованным черным BMW. Он проехал "минимум 400 метров по рождественской ярмарке", заявили в полиции.
"Угрозы больше нет, речь идет о преступнике-одиночке. Есть очень-очень много раненых... по меньшей мере 60, много тяжелых. Сейчас двое погибших - взрослый и маленький ребенок. Мы не можем исключать, что количество жертв возрастет... Это катастрофа для города Магдебург и для Германии", – сказал Хазелофф.
Предыстория:
- Вечером 20 декабря авто въехало в толпу людей, которые находились на рождественской ярмарке на площади Alter Markt ("Старый рынок") в центре немецкого города Магдебург.
- В Германии в последние годы происходили теракты, во время которых злоумышленники въезжали на автомобиле или фургоне в толпу людей – часто это случалось на рождественских ярмарках, где собирается много посетителей.
- Почти ровно восемь лет назад, 19 декабря 2016 года, исламистский террорист въехал на угнанном грузовике в рождественскую ярмарку на площади Брайтшайдплац в Берлине. Тогда погибли 12 человек, а более 70 получили ранения.