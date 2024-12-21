США звинуватили Китай у сприянні агресії Росії проти України

США звинуватили Китай у підтримці Росії у війні проти України, зазначивши, що дії Пекіна розходяться із заявами про мир.

Джерело: постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН

Деталі: Американський дипломат підкреслив, що підтримка Росії з боку Китаю суперечить принципам Статуту ООН.

Реклама:

Пряма мова: "Китай заявив у цій Раді, що суверенітет і територіальну цілісність слід поважати. Але якби він серйозно ставився до цього, то використав би свій вплив, щоб зупинити РФ від порушення суверенітету й територіальної цілісності України".

Деталі: За його словами, Китай продовжує постачати Росії товари подвійного призначення, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Йдеться про матеріали для виготовлення бомб, запчастини для машин, обладнання для збройових заводів, а також технології для дронів і ракет.

Дипломат наголосив, що китайська продукція використовується Росією для ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі України. Ба більше, китайські компанії допомагають Росії розробляти й виготовляти безпілотники великої дальності.

РЕКЛАМА:

"Пекін, який продовжує цей експорт, демонструє мовчазне схвалення російської війни", – зазначив Вуд.

Вуд також підкреслив, що Китай не використовує свій вплив у конструктивний спосіб, забезпечуючи політичне прикриття Росії, повторюючи кремлівську пропаганду й фактично ігноруючи Статут ООН.

Пряма мова: "Якщо Китай справді хоче "мирного розв’язання" війни Росії проти України, він повинен припинити забезпечення російської військової машини, накласти санкції на РФ, закликати Москву вивести свої війська та продемонструвати міжнародній спільноті лідерство як постійний член цієї Ради, відповідальний за дотримання принципів Статуту ООН".

Передісторія: