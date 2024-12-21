США обвинили Китай в содействии агрессии России против Украины

США обвинили Китай в поддержке России в войне против Украины, отметив, что действия Пекина расходятся с заявлениями о мире.

Источник: постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета безопасности ООН

Детали: Американский дипломат подчеркнул, что поддержка России со стороны Китая противоречит принципам Устава ООН.

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Прямая речь: "Китай заявил в этом Совете, что суверенитет и территориальную целостность следует уважать. Но если бы он серьезно относился к этому, то использовал бы свое влияние, чтобы остановить РФ от нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины".

Детали: По его словам, Китай продолжает поставлять России товары двойного назначения, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Речь идет о материалах для изготовления бомб, запчасти для машин, оборудование для оружейных заводов, а также технологии для дронов и ракет.

Дипломат подчеркнул, что китайская продукция используется Россией для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре Украины. Более того, китайские компании помогают России разрабатывать и изготавливать беспилотники большой дальности.

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"Пекин, который продолжает этот экспорт, демонстрирует молчаливое одобрение российской войны", – отметил Вуд.

Вуд также подчеркнул, что Китай не использует свое влияние конструктивным образом, обеспечивая политическое прикрытие России, повторяя кремлевскую пропаганду и фактически игнорируя Устав ООН.

Прямая речь: "Если Китай действительно хочет "мирного решения" войны России против Украины, он должен прекратить обеспечение российской военной машины, наложить санкции на РФ, призвать Москву вывести свои войска и продемонстрировать международному сообществу лидерство как постоянный член этого Совета, ответственный за соблюдение принципов Устава ООН".

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