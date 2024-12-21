США обвинили Китай в содействии агрессии России против Украины
США обвинили Китай в поддержке России в войне против Украины, отметив, что действия Пекина расходятся с заявлениями о мире.
Источник: постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета безопасности ООН
Детали: Американский дипломат подчеркнул, что поддержка России со стороны Китая противоречит принципам Устава ООН.
Прямая речь: "Китай заявил в этом Совете, что суверенитет и территориальную целостность следует уважать. Но если бы он серьезно относился к этому, то использовал бы свое влияние, чтобы остановить РФ от нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины".
Детали: По его словам, Китай продолжает поставлять России товары двойного назначения, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Речь идет о материалах для изготовления бомб, запчасти для машин, оборудование для оружейных заводов, а также технологии для дронов и ракет.
Дипломат подчеркнул, что китайская продукция используется Россией для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре Украины. Более того, китайские компании помогают России разрабатывать и изготавливать беспилотники большой дальности.
"Пекин, который продолжает этот экспорт, демонстрирует молчаливое одобрение российской войны", – отметил Вуд.
Вуд также подчеркнул, что Китай не использует свое влияние конструктивным образом, обеспечивая политическое прикрытие России, повторяя кремлевскую пропаганду и фактически игнорируя Устав ООН.
Прямая речь: "Если Китай действительно хочет "мирного решения" войны России против Украины, он должен прекратить обеспечение российской военной машины, наложить санкции на РФ, призвать Москву вывести свои войска и продемонстрировать международному сообществу лидерство как постоянный член этого Совета, ответственный за соблюдение принципов Устава ООН".
Предыстория:
- 12 декабря в Пекине заместитель председателя Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретился с председателем Китая Си Цзиньпином. Во время переговоров российская сторона в очередной раз озвучила свои ультимативные требования к Украине, а Китай предоставил платформу для их распространения, в том числе и под прикрытием призывов к миру.
- Аналитики Института изучения войны в своем отчете за 12 декабря отмечают, что Си продолжает поддерживать риторику Кремля, которая оправдывает агрессию против Украины и призывает к капитуляции Украины.
- Министерство финансов США в четверг, 17 октября, объявило о санкциях против трех юридических и одного физического лица, в том числе из Китая, причастных к производству ударных дальнобойных дронов "Гарпия" для российской армии.
- В сентябре заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Китай напрямую помогает российской военной машине, поддерживая ее усилия по ведению войны против Украины.