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Словацький прем’єр звинуватив Зеленського у спробі підкупу – Politico

Іван Д'яконовСубота, 21 грудня 2024, 06:53
Словацький прем’єр звинуватив Зеленського у спробі підкупу – Politico
Роберт Фіцо. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито запропонував йому хабар у розмірі 500 мільйонів євро з російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО.

Джерело: Politico

Деталі: Фіцо стверджує, що під час зустрічі з Зеленським на саміті Європейського Союзу вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу.

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Дослівно: "Фіцо сказав, що після того, як він повідомив Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 мільйонів євро плати за транзит газу на рік, український президент "запитав мене, чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів, і, звісно, я сказав: "ніколи".

Деталі: Фіцо заявив журналістам, що пропозиції Зеленського зроблені за зачиненими дверима, є "абсурдними", і припустив, що Україна дозволила собі завдати шкоди економіці члена ЄС.

"Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському", – сказав премʼєр Словаччини під час пресконференції напередодні саміту, не уточнюючи, що має на увазі.

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Напередодні, як писали словацькі ЗМІ, Фіцо розповів про розмову із Зеленським стосовно транзиту російського газу через Україну.

"У нас є розбіжності в питанні транзиту газу через Україну. Я запитав його, чи буде він готовий транзитувати інший газ, окрім російського", – сказав Фіцо.

Зеленський, за його словами, виключив можливість того, що Україна може транзитувати будь-який газ. "Він запитав, чи можемо ми собі уявити, що будемо платити за газ, який фінансує війну", – описав розмову Фіцо.

"Ми не бачимо причин платити за газ більше через геополітичні обставини", – заявив словацький прем’єр на пресконференції 13 грудня, звинувачуючи Захід у тиску щодо газотранзиту.

Зеленський розкритикував Словаччину, заявивши: "Соромно говорити про гроші, тому що ми втрачаємо людей".

Передісторія:

  • Контракт між Україною та Росією на транзит газу спливає 1 січня 2025 року. Україна заявила, що не планує подовжувати дію контракту.
  • Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у розмові з прем’єром Словаччини підтвердив, що Київ виключає продовження транзитної угоди з "Газпромом", але зазначив, що Україна не проти транспортувати через свою ГТС газ, якщо він буде не з Росії.
  • Зеленський підтвердив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит російського газу до Європи, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.
  • Європейський Союз вже підготувався до зупинки транзиту. Частка російського газу в Європі знизилась до 6%, а російського газу, що йде через Україну – до 4%.
  • Єврокомісар із питань енергетики Ден Йоргенсен підтвердив, що ЄС активно готується до повного завершення газового співробітництва з Росією. "Наш основний пріоритет – повністю розірвати енергетичні зв’язки між ЄС та Росією", – заявив Йоргенсен.

газФіцоСловаччинаЗеленський
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