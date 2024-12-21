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Словацкий премьер обвинил Зеленского в попытке подкупа – Politico

Иван ДьяконовСуббота, 21 декабря 2024, 06:53
Словацкий премьер обвинил Зеленского в попытке подкупа – Politico
Роберт Фицо. Фото: Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы предложил ему взятку в размере 500 миллионов евро из российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО.

Источник: Politico

Детали: Фицо утверждает, что во время встречи с Зеленским на саммите Европейского Союза они обсуждали финансовые потери Словакии из-за прекращения транзита российского газа.

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Дословно: "Фицо сказал, что после того, как он сообщил Зеленскому, что Словакия может терять около 500 миллионов евро платы за транзит газа в год, украинский президент "спросил меня, проголосовал бы я тогда за членство в НАТО, если он даст мне 500 миллионов евро российских активов, и, конечно, я сказал: "никогда".

Детали: Фицо заявил журналистам, что предложения Зеленского сделаны за закрытыми дверями, являются "абсурдными", и предположил, что Украина позволила себе нанести вред экономике члена ЕС.

"Мы явно сталкиваемся с газовым кризисом благодаря президенту Зеленскому", – сказал премьер Словакии во время пресс-конференции накануне саммита, не уточняя, что имеет в виду.

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Накануне, как писали словацкие СМИ, Фицо рассказал о разговоре с Зеленским по поводу транзита российского газа через Украину.

"У нас есть разногласия в вопросе транзита газа через Украину. Я спросил его, будет ли он готов транзитировать другой газ, кроме российского", – сказал Фицо.

Зеленский, по его словам, исключил возможность того, что Украина может транзитировать любой газ. "Он спросил, можем ли мы себе представить, что будем платить за газ, который финансирует войну", – описал разговор Фицо.

"Мы не видим причин платить за газ больше из-за геополитических обстоятельств", – заявил словацкий премьер на пресс-конференции 13 декабря, обвиняя Запад в давлении по газотранзиту.

Зеленский раскритиковал Словакию, заявив: "Стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей".

Предыстория:

  • Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Украина заявила, что не планирует продлевать действие контракта.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьером Словакии подтвердил, что Киев исключает продление транзитного соглашения с "Газпромом", но отметил, что Украина не против транспортировать через свою ГТС газ, если он будет не из России.
  • Зеленский подтвердил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите российского газа в Европу, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.
  • Европейский Союз уже подготовился к остановке транзита. Доля российского газа в Европе снизилась до 6%, а российского газа, идущего через Украину – до 4%.
  • Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен подтвердил, что ЕС активно готовится к полному завершению газового сотрудничества с Россией. "Наш основной приоритет – полностью разорвать энергетические связи между ЕС и Россией", – заявил Йоргенсен.

газФицоСловакияЗеленский
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