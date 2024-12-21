Росіяни відправили перевірку на Херсонщину через диверсії та самогубства серед військових - партизани
Субота, 21 грудня 2024, 15:13
Агенти з-поміж російських військовослужбовців повідомляють, нібито в 1196-й мотострілецький полк територіальних військ, розташований на окупованій території Херсонської області, прибула комісія з Міністерства оборони РФ через погану дисципліну.
Джерело: "Атеш"
Деталі: За словами партизанів, візит комісії безпосередньо пов'язаний з почастішанням випадків диверсій проти плавзасобів і суїцидів серед військовослужбовців.
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Ці інциденти "підривають дисципліну і боєздатність підрозділів", а російське командування сприймає їх як серйозну загрозу.
Вони нібито переконані, що це може зірвати плани щодо наступу російських військ на правий берег Херсонщини.