Россияне отправили проверку на Херсонщину из-за диверсий и самоубийств среди военных – партизаны

Агенты из числа российских военнослужащих сообщают, якобы в 1196-й мотострелковый полк территориальных войск, расположенный на оккупированной территории Херсонской области, прибыла комиссия из Министерства обороны РФ из-за плохой дисциплины.

Источник: "Атеш"

Детали: По словам партизанов, визит комиссии напрямую связан с участившимися случаями диверсий против плавсредств и суицидов среди военнослужащих.

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Эти инциденты "подрывают дисциплину и боеспособность подразделений", а российское командование воспринимает их как серьезную угрозу.

Они якобы убеждены, что это может сорвать планы по наступлению российских войск на правый берег Херсонщины.