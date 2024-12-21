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Россияне отправили проверку на Херсонщину из-за диверсий и самоубийств среди военных – партизаны

Роман ПетренкоСуббота, 21 декабря 2024, 15:13
Россияне отправили проверку на Херсонщину из-за диверсий и самоубийств среди военных – партизаны
Фото - Getty Images

Агенты из числа российских военнослужащих сообщают, якобы в 1196-й мотострелковый полк территориальных войск, расположенный на оккупированной территории Херсонской области, прибыла комиссия из Министерства обороны РФ из-за плохой дисциплины.

Источник: "Атеш"

Детали: По словам партизанов, визит комиссии напрямую связан с участившимися случаями диверсий против плавсредств и суицидов среди военнослужащих.

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Эти инциденты "подрывают дисциплину и боеспособность подразделений", а российское командование воспринимает их как серьезную угрозу.

Они якобы убеждены, что это может сорвать планы по наступлению российских войск на правый берег Херсонщины.

Росcияоккупация
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