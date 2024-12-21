Генштаб після статті The Guardian: Фахових спеціалістів ППО не переводять у піхоту

Генштаб ЗСУ після статті The Guardian відповів, що інформація про переведення з ППО у піхоту є недостовірною, хоча підтвердив, що бійцями Повітряних сил доукомплектовують інші частини.

Джерело: Генштаб

Деталі: Відомство відреагувало на статтю The Guardian, де йдеться, що Генштаб наказав відправити більше людей з ППО у піхоту.

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За словами відомства, твердження про "переведення ППО в піхоту є недостовірним та некоректним", хоча й додав, що загалом переведення існують.

Дослівно: "З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей.

Водночас це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба".

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Деталі: Уточнюється, що йдеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу "рот охорони Повітряних сил, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки".

За словами Генштабу, головне наразі – втримати фронт через складну ситуацію.

Передісторія: The Guardian з посиланням на військових у протиповітряній обороні пише, що дефіцит на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб наказав "і без того виснаженим підрозділам ППО" вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту.