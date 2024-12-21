Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Генштаб после статьи The Guardian: Профессиональных специалистов ПВО не переводят в пехоту

Роман ПетренкоСуббота, 21 декабря 2024, 15:37
Генштаб после статьи The Guardian: Профессиональных специалистов ПВО не переводят в пехоту
фото: УП

Генштаб ВСУ после статьи The Guardian ответил, что информация о переводе из ПВО в пехоту является недостоверной, хотя подтвердил, что бойцами Воздушных сил доукомплектовывают другие части.

Источник: Генштаб

Детали: Ведомство отреагировало на статью The Guardian, где говорится, что Генштаб приказал отправить больше людей из ПВО в пехоту.

Реклама:

По словам ведомства, утверждение о "переводе ПВО в пехоту является недостоверным и некорректным", хотя и добавил, что в целом переводы существуют.

Дословно: "С целью качественного доукомплектования личным составом воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, определенную численность военнослужащих из состава подразделений ВС ВСУ действительно переназначены на должности, в соответствии с их военно-учетными специальностями.

В то же время это не касается профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба".

РЕКЛАМА:

Детали: Уточняется, что речь идет о переназначении и командировке части военнослужащих из состава "рот охраны Воздушных сил, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, который не задействован в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения и военной техники".

По словам Генштаба, главное сейчас - удержать фронт из-за сложной ситуации.

Предыстория: The Guardian со ссылкой на военных в противовоздушной обороне пишет, что дефицит на фронте в Украине стал настолько острым, что Генеральный штаб приказал "и без того истощенным подразделениям ПВО" высвободить больше людей, чтобы отправить их на фронт в качестве пехоты.

ПВОГенштабмобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено, фотоИз-за российской утренней атаки на Киев погибли два человека

Украина прекратила транзит российского газа

Зеленский назначил нового начальника контрразведки СБУ

Зеленский напомнил РФ слова украинского дедушки: "Время свалить с нашей земли"

фотоЖители Крыма и Донецка поздравили Украину с Новым годом

Украинцам рассказали, действительно ли планируют повысить тарифы на газ

Все новости...
Польский министр возмутился флагам УПА на предоставленной Украине технике
Россияне отправили проверку на Херсонщину из-за диверсий и самоубийств среди военных – партизаны
Дроны влетели в многоэтажки в Казани
Генштаб приказал отправить больше людей из ПВО в пехоту - The Guardian
Последние новости
13:53
Американские инвесторы в китайские венчурные фонды готовятся к новым правилам
13:46
Фицо в новогодней речи раскритиковал остановку транзита российского газа
13:33
В Украине ожидается потепление до +10°. Затем снова похолодает
13:18
Как понять, что стресс подрывает здоровье? Наука указывает на 9 признаков
13:14
Bitcoin вырос более чем вдвое в 2024 году
13:09
В Польше приветствовали прекращение транзита российского газа в Европу
12:56
Украина стала 125-й страной-участницей Римского статута МУС
12:30
Зеленский об атаке БпЛА: Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине
12:27
Мексиканский песо показал самое большое годовое падение против доллара за последние 16 лет
12:08
Ощущение жжения после праздничного стола? Врач объяснил, почему появляется изжога и как ее избавиться
Все новости...
Реклама:
Реклама: