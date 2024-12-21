Генштаб после статьи The Guardian: Профессиональных специалистов ПВО не переводят в пехоту

Генштаб ВСУ после статьи The Guardian ответил, что информация о переводе из ПВО в пехоту является недостоверной, хотя подтвердил, что бойцами Воздушных сил доукомплектовывают другие части.

Источник: Генштаб

Детали: Ведомство отреагировало на статью The Guardian, где говорится, что Генштаб приказал отправить больше людей из ПВО в пехоту.

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По словам ведомства, утверждение о "переводе ПВО в пехоту является недостоверным и некорректным", хотя и добавил, что в целом переводы существуют.

Дословно: "С целью качественного доукомплектования личным составом воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, определенную численность военнослужащих из состава подразделений ВС ВСУ действительно переназначены на должности, в соответствии с их военно-учетными специальностями.

В то же время это не касается профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба".

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Детали: Уточняется, что речь идет о переназначении и командировке части военнослужащих из состава "рот охраны Воздушных сил, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, который не задействован в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения и военной техники".

По словам Генштаба, главное сейчас - удержать фронт из-за сложной ситуации.

Предыстория: The Guardian со ссылкой на военных в противовоздушной обороне пишет, что дефицит на фронте в Украине стал настолько острым, что Генеральный штаб приказал "и без того истощенным подразделениям ПВО" высвободить больше людей, чтобы отправить их на фронт в качестве пехоты.