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ISW: Путін розширює програму мілітаризації молоді для довгострокової війни в Україні

Ольга Глущенко Неділя, 22 грудня 2024, 03:58
ISW: Путін розширює програму мілітаризації молоді для довгострокової війни в Україні
ілюстрація ЦНС

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Кремль розширює програму популяризації служби в армії серед молоді, в тому числі й на окупованій території України, з метою довгострокових військових дій в Україні та можливих майбутніх збройних конфліктів із західними країнами.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначають, що правитель Росії Володимир Путін продовжує розширювати мережу програм так званого військово-патріотичного виховання молоді в Росії та окупованій території України напередодні оголошеного Кремлем "Року захисника Вітчизни" у 2025 році.

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Путін затвердив список з чотирьох доручень для російського уряду, які включають розпорядження про:

  • створення та розвиток мережі "військово-спортивних таборів" для популяризації служби в армії серед молоді;
  • розширення кремлівської програми "Дороги перемоги";
  • створення онлайн-платформи для організації програм так званого військово-патріотичного виховання для російської молоді;
  • переведення одного дитячого "оздоровчого табору" на цілорічний режим роботи.

Дослівно ISW: "Кремлівська програма "Дорогами Перемоги" спрямована на "виховання патріотичних почуттів у сучасних дітей та молоді" і пропонує безкоштовні екскурсії російськими культурними та історичними місцями "бойової слави" для російських дітей та молоді".

Деталі: Разом з тим аналітики нагадують, що раніше Кремль вже використовував військово-спортивні тренувальні табори "Авангард" для мілітаризації та індоктринації української молоді російськими культурними та історичними наративами.

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Експерти додають, що, схоже, РФ розширює мережу цих та подібних таборів по всій Росії в рамках своїх довгострокових зусиль з формування збройних сил.

Кремль також готується розширити і підвищити статус інших молодіжних так званих військово-патріотичних організацій, таких як "Юнармія" і "Рух перших", з метою мілітаризації російської молоді.

Крім того, він використовує свою програму "Час героїв", щоб призначити ветеранів війни в Україні на державні посади і мілітаризувати російське суспільство в цілому.

Путін оголосив, що Кремль розглядатиме 2025 рік як "Рік захисника Вітчизни", вказуючи на те, що він має намір орієнтувати політичні та ідеологічні пріоритети Росії на 2025 рік на російських ветеранів та подальшу мілітаризацію російського суспільства.

Дослівно ISW: "Кремль, ймовірно, має намір використовувати ці військово-політичні організації для заохочення та підвищення престижу військової служби серед російської молоді та суспільства, оскільки продовжує планувати свої довгострокові військові дії в Україні та можливі майбутні збройні конфлікти із західними країнами".

Ключові висновки ISW за 21 грудня:

  • Путін продовжує розширювати мережу програм так званого військово-патріотичного виховання молоді в Росії та окупованій Україні напередодні оголошеного Кремлем "Року захисника Вітчизни" у 2025 році.
  • Українські війська завдали ударів безпілотниками по російській Казані 21 грудня.
  • Російські війська просунулися у Курській області та поблизу Покровська і Курахового.
  • Українські війська повернули втрачену територію під Покровськом.
  • Міністерство оборони Росії продовжує вихвалятися своїми зусиллями зі створення військ безпілотних систем після офіційного наказу Путіна про створення нового виду бойових озброєнь.

Росіявійнаармія
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