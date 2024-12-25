Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

Росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

Іван Д'яконовСереда, 25 грудня 2024, 01:39
Росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС
СТРАТЕГІЧНИЙ БОМБАРДУВАЛЬНИК ТУ-95. ФОТО DEFENCE-UA.COM

25 грудня о 01:36 ночі Повітряні сили України повідомили про зліт кількох бортів Ту-95МС з російського аеродрому Оленья в Мурманській області РФ.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ 

Дослівно: "Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., РФ). Курс - південний."

Реклама:

Деталі: Повітряні сили закликають українців уважно стежити за офіційними повідомленнями та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Окупанти атакували Чернігів балістикою: в місті лунають вибухи

В опозиційній партії Німеччини виступили за німецьких миротворців в Україні

Польські фермери розпочинають акцію протесту у Варшаві

"Мільйонний хабар для ОГП": суд виніс вирок експрокурору та його поплічнику

Справа про вбивство Фаріон: фігуранту продовжили тримання під вартою на 2 місяці

інфографіка Зросла кількість українців, готових поступитись територіями заради миру – КМІС

Усі новини...
Від початку доби росіяни здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів позицій ЗСУ – Генштаб
Кривий Ріг: з-під завалів врятували жінку, яка пробула там 4 години. Усього 15 поранених
Чоловіка в Криму засудили на 22 роки за підриви залізниці
Україну атакують російські ударні БпЛА
Останні новини
17:31
У США новий склад Конгресу розпочинає роботу з молитви і обрання спікера
17:23
Заява про забезпечення засобом реабілітації: хто може подати і як це зробити
17:23
фотоАрмія РФ вдарила по Слов'янську: 4 поранених, серед них – дитина
17:15
У Придністров'ї терміново запроваджують віялові відключення електрики
17:12
Ветерани зможуть отримати 1500 гривень на квартал для занять спортом
17:05
Окупанти атакували Чернігів балістикою: в місті лунають вибухи
17:02
лижіТурне чотирьох трамплінів. Калініченко пройшов кваліфікацію в Інсбруку, Марусяк – поза топ-50
16:57
"Війна – це обов’язок": історія хориста, який добровільно пішов у військо та втратив на фронті ногу
16:55
Ціни на золото досягли тритижневого максимуму на тлі ослаблення долара
16:48
В опозиційній партії Німеччини виступили за німецьких миротворців в Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: