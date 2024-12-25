Росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

25 грудня о 01:36 ночі Повітряні сили України повідомили про зліт кількох бортів Ту-95МС з російського аеродрому Оленья в Мурманській області РФ.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., РФ). Курс - південний."

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Деталі: Повітряні сили закликають українців уважно стежити за офіційними повідомленнями та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.