Росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС
Середа, 25 грудня 2024, 01:39
25 грудня о 01:36 ночі Повітряні сили України повідомили про зліт кількох бортів Ту-95МС з російського аеродрому Оленья в Мурманській області РФ.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., РФ). Курс - південний."
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Деталі: Повітряні сили закликають українців уважно стежити за офіційними повідомленнями та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.