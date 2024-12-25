Россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС

25 декабря в 01:36 ночи Воздушные силы Украины сообщили о взлете нескольких бортов Ту-95МС с российского аэродрома Оленья в Мурманской области РФ.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирован взлет группы Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., РФ). Курс - южный."

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Детали: Воздушные силы призывают украинцев внимательно следить за официальными сообщениями и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.