Россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС
Среда, 25 декабря 2024, 01:39
25 декабря в 01:36 ночи Воздушные силы Украины сообщили о взлете нескольких бортов Ту-95МС с российского аэродрома Оленья в Мурманской области РФ.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Зафиксирован взлет группы Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., РФ). Курс - южный."
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Детали: Воздушные силы призывают украинцев внимательно следить за официальными сообщениями и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.