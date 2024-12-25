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Харків під масованим обстрілом балістики з Росії: є постраждалі

Іван Д'яконовСереда, 25 грудня 2024, 06:05
Харків під масованим обстрілом балістики з Росії: є постраждалі
ілюстративне фото: getty images

В ранці 25 грудня у Харкові було зафіксовано серію вибухів. У регіоні оголошено повітряну тривогу, місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили ЗСУ, мер Харкова Ігор Терехов

Дослівно ПС: "Балістика на Харківщину".

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Пряма мова Синєгубова: "Армія РФ завдала щонайменше сім ударів. Харків та район - будьте в укриттях!"

О 06:28 Синєгубов повідомив, що після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.

Оновлено: О 06:40 Терехов повідомив про трьох постраждалих у важкому стані у Салтівському районі міста.

Харків
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