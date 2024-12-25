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Харьков под массированным обстрелом баллистики из России: есть пострадавшие

Иван ДьяконовСреда, 25 декабря 2024, 06:05
Харьков под массированным обстрелом баллистики из России: есть пострадавшие
иллюстративное фото: getty images

Утром 25 декабря в Харькове была зафиксирована серия взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога, местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы ВСУ

Дословно ВС: "Баллистика на Харьковщину".

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Прямая речь Синегубова: "Армия РФ нанесла по меньшей мере семь ударов. Харьков и район - будьте в укрытиях!"

В 06:28 Синегубов сообщил, что после вражеских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.

Обновлено: В 06:40 Терехов сообщил о трех пострадавших в тяжелом состоянии в Салтовском районе города.

Харьков
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