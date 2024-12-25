Ворог знову масовано атакує енергетику – міністр
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські окупанти здійснюють масовану атаку на енергетичну систему України.
Джерело: Галущенко у Facebook, "Суспільне"
Пряма мова Галущенка: "Ворог знову масовано атакує енергетику.
Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.
Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження".
Деталі: Наразі відомо про звуки вибухів у Дніпрі, Кривому Розі, місті Самар та Кам'янське.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують балістичними ракетами. У Салтівському районі постраждали три людини, двоє з них у важкому стані. Також влучання було зафіксовано у Київському районі міста.
Повітряна тривога триває по всій країні.