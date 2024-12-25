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Ворог знову масовано атакує енергетику – міністр

Альона Мазуренко Середа, 25 грудня 2024, 07:21
Ворог знову масовано атакує енергетику – міністр
фото: Getty Images

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські окупанти здійснюють масовану атаку на енергетичну систему України.

Джерело: Галущенко у Facebook, "Суспільне"

Пряма мова Галущенка: "Ворог знову масовано атакує енергетику.

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Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження".

Деталі: Наразі відомо про звуки вибухів у Дніпрі, Кривому Розі, місті Самар та Кам'янське.

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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують балістичними ракетами. У Салтівському районі постраждали три людини, двоє з них у важкому стані. Також влучання було зафіксовано у Київському районі міста.

Повітряна тривога триває по всій країні.

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