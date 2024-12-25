Враг снова массированно атакует энергетику – министр

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что российские оккупанты осуществляют массированную атаку на энергетическую систему Украины.

Источник: Галущенко в Facebook, "Суспільне"

Прямая речь Галущенко: "Враг снова массированно атакует энергетику.

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Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения".

Детали: Известно о звуках взрывов в Днепре, Кривом Роге, городе Самар и Каменское.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют баллистическими ракетами. В Салтовском районе пострадали три человека, двое из них в тяжелом состоянии. Также попадание было зафиксировано в Киевском районе города.

Воздушная тревога продолжается по всей стране.