ЗСУ за добу знешкодили 1 600 окупантів

Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 600 окупантів, 10 артилерійських систем та 8 бойових броньованих машин.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом за минулу добу захисники знешкодили 1600 окупантів, підбили 4 танки, 8 ББМ, 10 артилерійських систем, 74 безпілотники ворога та 31 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн

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Станом на 25.12.24 загальні бойові втрати противника орієнтовно склали ‒ близько 779 320 осіб; 9 628 танків, 19 923 бойових броньованих машин, 21 333 артилерійських систем, 20 908 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 32 117 обиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Дані уточнюються.