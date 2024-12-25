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ВСУ за сутки обезвредили 1 600 оккупантов

Алена МазуренкоСреда, 25 декабря 2024, 07:50
ВСУ за сутки обезвредили 1 600 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 600 оккупантов, 10 артиллерийских систем и 8 боевых бронированных машин.

Источник: Генштаб

Детали: Всего за минувшие сутки защитники обезвредили 1600 оккупантов, подбили 4 танка, 8 ББМ, 10 артиллерийских систем, 74 беспилотника врага и 31 единицу автомобильной техники и автоцистерн

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По состоянию на 25.12.24 общие боевые потери противника ориентировочно составили - около 779 320 человек; 9 628 танков, 19 923 боевых бронированных машин, 21 333 артиллерийских систем, 20 908 БПЛА оперативно-тактического уровня, 32 117 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Данные уточняются.

войнаГенштаб
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