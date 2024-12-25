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Польща піднімала винищувачі через російський ракетний обстріл України

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Середа, 25 грудня 2024, 08:43
Польща піднімала винищувачі через російський ракетний обстріл України
Фото: Оперативне командування Збройних сил Польщі

Польща підняла в повітря винищувачі після того, як Росія пустила ракети в повітряний простір України в ніч проти середи, 25 грудня.

Джерело: "Європейська правда", Оперативне командування Збройних сил Польщі

Деталі: Польська армія повідомила, що з огляду на ракетну атаку Росії були підняті в повітря чергові винищувачі, "а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності".

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"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із територіями під загрозою (захід України. – Ред.)", – ідеться в повідомленні.

В Оперативному командуванні польських Збройних сил підкреслили, що моніторять ситуацію "і у святкові дні також".

Як відомо, в ніч проти Різдва, 25 грудня, Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Про вибухи повідомлялось у Харкові, Кривому Розі, Дніпрі, а також на Полтавщині та Івано-Франківщині.

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Наслідки атаки ще оцінюються, але українська влада стверджує, що вона була спрямована проти енергосистеми.

Востаннє Польща піднімала авіацію через ракетний обстріл України 13 грудня.

Польщаракетний ударУкраїнаавіа
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