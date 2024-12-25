Одна з російських ракет залетіла в Україну з Молдови – ПС

Одна з крилатих ракет, якими Росія атакувала Україну в ніч проти середи, 25 грудня, залетіла з повітряного простору Молдови.

Джерело: повідомлення Повітряних сил України, "Європейська правда"

Деталі: В українських Повітряних силах о 7:24 25 грудня повідомили про крилату ракету, яка летіла "в напрямку Чернівців з території Молдови".

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Моніторингові пабліки стверджують, що російська ракета подолала 140 кілометрів територією Молдови та Румунії, залетівши з району міста Ямпіль на Вінниччині (біля молдовського кордону) і влетівши в районі міста Дарабань (румунське місто біля кордону з Молдовою).

На момент публікації новини в Молдові офіційно не прокоментували ці повідомлення.

Раніше молдовське Міністерство оборони, однак, спростовувало інформацію моніторів про проліт російських ракет над територією країни.

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Як відомо, в ніч проти Різдва, 25 грудня, Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Про вибухи повідомлялось у Харкові, Кривому Розі, Дніпрі, а також на Полтавщині та Івано-Франківщині.

На цьому тлі Польща піднімала в повітря авіацію та приводила в бойову готовність наземну протиповітряну оборону.