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Одна из российских ракет залетела в Украину из Молдовы – ВС

Олег Павлюк, Алена МазуренкоСреда, 25 декабря 2024, 09:17
Одна из российских ракет залетела в Украину из Молдовы – ВС
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Одна из крылатых ракет, которыми Россия атаковала Украину в ночь на среду, 25 декабря, залетела из воздушного пространства Молдовы.

Источник: сообщение Воздушных сил Украины, "Европейская правда"

Детали: В украинских Воздушных силах в 7:24 25 декабря сообщили о крылатой ракете, которая летела "в направлении Черновцов с территории Молдовы".

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Мониторинговые паблики утверждают, что российская ракета преодолела 140 километров по территории Молдовы и Румынии, залетев из района города Ямполь в Винницкой области (у молдавской границы) и влетев в районе города Дарабань (румынский город у границы с Молдовой).

На момент публикации новости в Молдове официально не прокомментировали эти сообщения.

Ранее молдавское Министерство обороны, однако, опровергало информацию мониторов о пролете российских ракет над территорией страны.

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Как известно, в ночь на Рождество, 25 декабря, Россия осуществила очередную ракетную атаку по Украине. О взрывах сообщалось в Харькове, Кривом Роге, Днепре, а также на Полтавщине и Ивано-Франковщине.

На этом фоне Польша поднимала в воздух авиацию и приводила в боевую готовность наземную противовоздушную оборону.

МолдоваУкраинаракетный ударвойна
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