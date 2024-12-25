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У Казахстані розбився літак із майже 70 людьми, які летіли із Баку в Грозний

Альона Мазуренко Середа, 25 грудня 2024, 09:45
У Казахстані розбився літак із майже 70 людьми, які летіли із Баку в Грозний
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Літак Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного, впав у Казахстані із майже 70 пасажирами на борту, кілька людей змогли вижити, вони у важкому стані.

Джерело: служба "Радіо Свобода" у Казахстані, Baza, "РИА Новости"

Деталі: Поблизу міста Актау у Казахстані впав пасажирський літак. Борт виконував рейс із Баку до Грозного (Чечня).

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Інформаційні агентства повідомляють, що літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines подав сигнал надзвичайної ситуації, коли перебував над Каспійським морем.

У міністерстві з надзвичайних ситуацій Казахстану повідомили, що в Актау на місце аварії літака прибули 52 людини особового складу та 11 одиниць техніки МНС Казахстану: "По прибуттю виявлено горіння повітряного судна".

Інформація про постраждалих уточнюється, за попередніми даними, є ті, хто вижив. На борту перебували десятки людей.

Міністерство транспорту Казахстану повідомило про проведення спеціального розслідування за фактом аварії: "Обставини події уточнюються. Буде проведено спеціальне розслідування".

Підприємство "КазАероНавігація" вважає, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління.

Російські ЗМІ повідомляють, що на борту літака було 67 пасажирів і 5 членів екіпажу.

Також у російських пабліках не виключають, що літак міг змінити курс через загрозу атаки безпілотників на Чечню. За попередніми даними, Грозний атакували кілька БПЛА, унаслідок чого в аеропорту міста було оголошено план "Ковер".

Попередньо на борту літака перебували громадяни Росії, Казахстану, Азербайджану, Росії, Таджикистану і Киргизії.

Також міністерство охорони здоров'я Казахстану повідомляє про пасажирів, які вижили після авіатрощі. Вони у вкрай важкому стані.

авіаКазахстанЧечнякатастрофи
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