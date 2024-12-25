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В Казахстане разбился самолет с почти 70 людьми, которые летели из Баку в Грозный

Алена МазуренкоСреда, 25 декабря 2024, 09:45
В Казахстане разбился самолет с почти 70 людьми, которые летели из Баку в Грозный
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Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал в Казахстане с почти 70 пассажирами на борту, несколько человек смогли выжить, они в тяжелом состоянии.

Источник: служба "Радио Свобода" в Казахстане, Baza, "РИА Новости"

Детали: Вблизи города Актау в Казахстане упал пассажирский самолет. Борт выполнял рейс из Баку в Грозный (Чечня).

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Информационные агентства сообщают, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines подал сигнал чрезвычайной ситуации, когда находился над Каспийским морем.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщили, что в Актау на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана: "По прибытию обнаружено горение воздушного судна".

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Информация о пострадавших уточняется, по предварительным данным, есть выжившие. На борту находились десятки людей.

Министерство транспорта Казахстана сообщило о проведении специального расследования по факту аварии: "Обстоятельства происшествия уточняются. Будет проведено специальное расследование".

Предприятие "КазАэроНавигация" считает, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления.

Российские СМИ сообщают, что на борту самолета было 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Также в российских пабликах не исключают, что самолет мог изменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. По предварительным данным, Грозный атаковали несколько БПЛА, в результате чего в аэропорту города был объявлен план "Ковер".

Предварительно на борту самолета находились граждане России, Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Киргизии.

Также министерство здравоохранения Казахстана сообщает о пассажирах, которые выжили после авиакатастрофы. Они в крайне тяжелом состоянии.

авиаКазахстанЧечнякатастрофы
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